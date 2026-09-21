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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand BJp News 60 Chakrata Assembly Workers Return Without Joining BJP at State Office

देहरादून: चकराता के 60 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होने बीजेपी कार्यालय पहुंचे, मंत्री के विरोध के बाद लौटे

Mon, 21 Sep 2026 03:13 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 21 Sep 2026 03:13 PM IST
सार

मंत्री खजान दास की नारजागी के चलते चकराता विधानसभा से आए कार्यकर्ताओं बिना सदस्यता लिए लौटना पड़ा। मंत्री ने इस जॉइनिंग कार्यक्रम का विरोध किया।

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Uttarakhand BJp News 60 Chakrata Assembly Workers Return Without Joining BJP at State Office
बीजेपी कार्यालय में बैठक - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

विस्तार
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भाजपा प्रदेश कार्यालय में शामिल होने पहुंचे चकराता विधानसभा के करीब 60 कार्यकर्ताओं को बिना जॉइनिंग के ही वापस लौटना पड़ा। देहरादून में सोमवार को चकराता विधानसभा क्षेत्र के करीब 60 कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। इन कार्यकर्ताओं को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और दर्जाधारी गीता राम गोड लेकर पहुंचे थे।

बताया जा रहा है कि रविवार को इन्हीं नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री खजान दास के आवास पर प्रदर्शन किया था। जैसे ही मंत्री खजान दास को कार्यकर्ताओं के प्रदेश कार्यालय पहुंचने की जानकारी मिली, वह खुद वहां पहुंच गए। मंत्री ने इस जॉइनिंग कार्यक्रम का विरोध जताया।

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इसके बाद पार्टी की ओर से जॉइनिंग कार्यक्रम से किनारा कर लिया गया। कार्यकर्ताओं की जॉइनिंग नहीं हो सकी और सभी लौट गए। चकराता में योजनाओं में कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप को लेकर रविवार को भी प्रदर्शन किया गया था।

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