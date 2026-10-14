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उत्तराखंड विस सत्र: भराड़ीसैंण की सर्द हवाओं के बीच सदन में होगी मुद्दों की गरमाहट, रणनीति हो रही तैयार

Thu, 15 Oct 2026 05:00 AM IST
Alka Tyagi भूपेंद्र राणा, अमर उजाला, देहरादून
भूपेंद्र राणा, अमर उजाला, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 15 Oct 2026 05:00 AM IST
सार

प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र कराने में गैरसैंण को प्राथमिकता दी है। 27 अक्तूबर से सत्र गैरसैंण में कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले बजट सत्र भी गैरसैंण में हुआ था।

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Uttarakhand Assembly Session 2026 In Gairsain Bjp Congress set All strategy
गैरसैंण विधानसभा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण की सर्द हवाओं के बीच सदन के भीतर मुद्दों की गरमाहट होगी। धामी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम सत्र और चुनावी वर्ष में प्रदेश के ज्वलंत व जन मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने होगा। सरकार ने सदन में विपक्ष के हर मुद्दों का मजबूती से जवाब देने और विपक्ष घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है।

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प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र कराने में गैरसैंण को प्राथमिकता दी है। 27 अक्तूबर से सत्र गैरसैंण में कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले बजट सत्र भी गैरसैंण में हुआ था। अक्तूबर में भराड़ीसैंण में ठंड काफी रहती है लेकिन सदन के भीतर मुद्दों की गरमाहट से सियासी तपिश बढ़ेगी।
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हालांकि सत्र की अवधि दो दिन ही तय की गई है। इसमें सरकार को अनुपूरक बजट के साथ अन्य विधेयक और विभिन्न विभागों व निगमों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन पटल रखना है। वहीं, विपक्ष प्रदेश के तमाम मुद्दों को धार देकर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।
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उत्तराखंड: गैरसैंण में दो दिन चलेगा विधानसभा सत्र, अब तक 31 विधायकों की ओर से 426 प्रश्न मिले

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विपक्ष के हर मुद्दों पर जवाब देगी सरकार : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र में विपक्ष की ओर से जो भी सकारात्मक मुद्दे उठाए जाएंगे, सरकार उनका जवाब देगी। विपक्ष को सदन में राज्य के विकास से संबंधित अच्छे मुद्दे उठाने चाहिए लेकिन विपक्ष बिना सिर-पैर, तथ्यहीन व भ्रामक मुद्दों पर ज्यादा विश्वास करता है। ऐसे मुद्दों पर जनता भरोसा नहीं करती है। सरकार हर सकारात्मक मुद्दे पर मजबूती से जवाब देने को तैयार है।

पिकनिक मनाने गैरसैंण जा रही सरकार : प्रीतम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्र की अवधि दो दिन तय करने से साफ है कि सरकार जवाब देने से भागना चाहती है। प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है लेकिन विपक्ष को सदन में मुद्दों को उठाने का मौका नहीं दे रही है। दो दिन के सत्र से ऐसा लगता है कि सरकार पिकनिक मनाने जा रही है।

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