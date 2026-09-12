Dehradun News: डाकपत्थर कॉलेज में तालाबंदी पर हंगामा, भिड़े छात्र गुट, पुलिस ने संभाला मोर्चा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तालाबंदी का एनएसयूआई और आर्यन छात्र संगठन ने विरोध किया, जिससे कैंपस में भारी हंगामा खड़ा हो गया। दोनों गुटों के बीच जमकर नारेबाजी और तीखी नोकझोंक हुई। इसी बीच, विरोध कर रहे छात्रों ने वैकल्पिक गेट का ताला तोड़ दिया और जबरन कॉलेज परिसर में प्रवेश कर गए। टकराव और हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस, प्राचार्य और शिक्षकों ने काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित छात्रों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में किया।एबीवीपी छात्रसंघ अध्यक्ष तुषार कपूर ने कॉलेज प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि ताला तोड़कर अंदर घुसने वालों में कई बाहरी तत्व भी शामिल हैं। छात्रसंघ ने मांगें पूरी होने तक अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।छात्र राजनीति की आड़ में आम विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। संगठन हमेशा छात्रों के हित में आवाज उठाता रहेगा। - अरशद अंसारी, छात्र नेता, एनएसयूआईकिसी भी गुट को तालाबंदी कर पढ़ाई का नुकसान करने का अधिकार नहीं है। भविष्य में भी कॉलेज में ऐसी किसी भी तालाबंदी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। - दजवीर सिंह राणा, छात्र नेता, आर्यन संगठन