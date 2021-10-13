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Dehradun News: चातरीगाड़ के पास रोड़ी से भरी पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, चालक गंभीर

Sun, 13 Sep 2026 12:15 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sun, 13 Sep 2026 12:15 AM IST
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Pickup truck loaded with gravel crashes near Chatarigaad
सनैल से रोड़ी लेकर मोरी-सांकरी की ओर जा रही पिकअप शनिवार रात को चातरीगाड़ के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन में चालक समेत दो लोग सवार बताए गए हैं।
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बताया गया कि पिकअप रोड़ी से भरी हुई थी और सनैल से मोरी-सांकरी की ओर जा रही थी। चातरीगाड़ के समीप अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना के बाद मौके पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी। इसके बाद घायल चालक को एंबुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूणी पहुंचाया गया। जहां उनका उपचार किया गया। चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी घटनास्थल के संबंध में जानकारी जुटाई। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। थाना प्रभारी कुलदीप शाह ने बताया कि वाहन दुर्घटना की सूचना मिली है। मामले में जानकारी जुटाई जा रही है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
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