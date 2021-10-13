Dehradun News: किशोरी के यौन उत्पीड़न, फोटो-वीडियो वायरल करने का आरोप

विज्ञापन





-- -- -- -- -

जितेंद्र जोशी



कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी के यौन उत्पीड़न और उसके फोटो-वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने पंजाब निवासी युवक के खिलाफ संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी की रिश्तेदारी गांव में होने के कारण उसका वहां आना-जाना था। आरोप है कि युवक काफी समय से किशोरी के संपर्क में था। इसी दौरान उसने किशोरी का यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसके फोटो व वीडियो वायरल कर दिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद