उत्तराखंड: पिटकुल व यूजेवीएनएल में 78 पदों पर भर्ती का मौका, विज्ञापन जारी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन

पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में समूह-ग के 78 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए 12 अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगा।

आयोग के सचिव एनएस डुंगरियाल की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, पिटकुल में तकनीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) के 37 पदों, यूजेवीएनएल में तकनीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) के 16 और तकनीशियन ग्रेड-2 (यांत्रिक) के 25 पदों के लिए ये भर्ती शुरू की जा रही है। 12 अक्तूबर से 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 28 से 30 नवंबर तक आवेदन में गलती सुधारने का मौका मिलेगा। अगले साल 14 मार्च को परीक्षा प्रस्तावित की गई है।

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तकनीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) के लिए आवेदक का विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ 10वीं पास होने के साथ ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई और दो वर्ष का अनुभव जरूरी है। तकनीशियन ग्रेड-2 (यांत्रिक) के लिए आवेदक का विज्ञान व गणित विषयों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा फिटर ट्रेड में आईटीआई और दो वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र होना जरूरी है। दोनों के लिए ही आवेदक की आयु 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

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100 अंकों की होगी भर्ती परीक्षा

इस भर्ती के लिए 100 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा होगी, जिसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को कम से कम 45 प्रतिशत और एससी, एसटी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य होंगे। जनरल, ओबीसी को 300 रुपये, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 रुपये शुल्क देना होगा।

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दो भर्ती के एडमिट कार्ड जारी

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सोमवार को सहायक कृषि अधिकारी-1, 3 व चारा सहायक-3 भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। यह परीक्षा 11 अक्तूबर को सुबह की पाली में होगी। वहीं, कलाकार, मानचित्रकार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। यह परीक्षा 11 अक्तूबर को ही द्वितीय पाली में होगी।





