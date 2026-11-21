विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीएम योगी की माता सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया था। उन्होंने 89 वर्ष की आयु में अपने पैतृक गांव पंचूर में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अंतिम सांस ली थी। शुक्रवार को ही योगी आदित्यनाथ ने पैतृक गांव पहुंचकर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। इस दौरान वह भावुक हो गए थे।सावित्री देवी लंबे समय से बीमार चल रहीं थीं। पिछले तीन वर्षों से अधिक परेशानी होने के कारण उन्हें एक बार एम्स ऋषिकेश में और एक बार जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां को देखने अस्पताल पहुंचे थे। योगी बीती 7 मई को पंचूर गांव पहुंचे थे और 8 मई को वापस चले गए थे। उस दौरान उन्होंने अपनी मां से अंतिम बार मुलाकात की थी। परिजनों के अनुसार सावित्री देवी का अंतिम संस्कार हरिद्वार स्थित चंडी घाट पर किया जाएगा, यही पंचूर गांव का पैतृक घाट है।