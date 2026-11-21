{"_id":"6b01254442c9a9134907a011","slug":"leopard-enters-house-in-uttarakhand-trapped-in-kitchen-for-two-hours-before-forest-team-rescues-it-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"घर में घुसा गुलदार: रसोईघर को बनाया ठिकाना, दो घंटे बाद तक लोगों में फैली दहशत; वन विभाग की टीम ने पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



भवन स्वामी भीम सिंह नेगी ने अपने कुत्ते की तेज और असामान्य आवाज सुनी। वह तुरंत रसोईघर की ओर गए। अंदर उन्होंने एक विशाल गुलदार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भीम सिंह नेगी ने इस अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने बिना देर किए बाहर से रसोईघर का दरवाजा बंद कर दिया। इस प्रकार गुलदार रसोईघर के भीतर ही फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। विज्ञापन नई टिहरी के चंबा ब्लॉक के सौंदकोटी गांव में शनिवार शाम एक गुलदार के घर के रसोईघर में घुसने से स्थानीय निवासियों में भारी दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि यह जंगली जानवर एक कुत्ते का पीछा कर रहा था। इसी दौरान वह रिहायशी इलाके में आ गया। कुत्ता तो किसी तरह वहां से बचकर निकलने में सफल रहा। परंतु गुलदार सीधे एक घर के रसोईघर में जा पहुंचा, जिससे स्थिति गंभीर हो गई।

Trending Videos

इस घटना की सूचना तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की एक विशेष टीम मौके पर पहुंची। टीम ने गुलदार को सुरक्षित पकड़ने के लिए एक विस्तृत बचाव अभियान शुरू किया।

विज्ञापन

करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत और सावधानी के बाद रात 10 बजे गुलदार को पकड़ा जा सका। यह सफल अभियान वन दरोगा अजय पाल पंवार के कुशल नेतृत्व में चलाया गया। टीम ने ट्रैंकुलाइजर की मदद से गुलदार को बेहोश किया। इसके बाद उसे एक मजबूत पिंजरे में सुरक्षित रूप से कैद कर लिया गया।

विज्ञापन