Dehradun News: बाइक चुराने के दो आरोपी गिरफ्तार

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पटेलनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि वन विहार मेहूंवाला निवासी मोहम्मद खुर्रम ने दो नवंबर को अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत की थी। इस पर पटेलनगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही पुराने वाहन चोरी के मामलों में शामिल रहे संदिग्धों की जानकारी जुटाई गई।इसी दौरान चार नवंबर को महाराणा प्रताप पार्क में चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो संदिग्धों को चोरी की बाइक के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान नासिर उर्फ माठू (32) निवासी आजाद कॉलोनी, पटेलनगर और सादिक उर्फ सोनू (30) निवासी माधोपुर, गंगनहर, हरिद्वार के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पटेलनगर से चोरी हुई बाइक के अलावा प्रेमनगर क्षेत्र से चोरी की गई बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की। पूछताछ में दोनों ने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करने की बात स्वीकार की।