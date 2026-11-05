आज दून में गृहमंत्री अमित शाह: राज्योत्सव से पुलिस लाइन तक दो बड़े आयोजन, जनसभा को लेकर भी तैयारी

35 से 40 हजार लोग जुटने की उम्मीद

भाजपा ने गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा के अभूतपूर्व होने का दावा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं एवं जनता में उनको सुनने के लिए जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जो प्रदेश के विकास और नीतियों में स्पष्ट नजर आता है।



पार्टी मुख्यालय में गृहमंत्री शाह के दौरे की तैयारियों पर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड, अमित शाह और पीएम मोदी के लिए बड़ा प्रिय है। हमेशा ही वे यहां आते रहते हैं। बैठकों, प्रवास के माध्यम से राज्य के विकास और स्थानीय लोगों के कल्याण को लेकर सहयोग देते रहते हैं। यही वजह है कि वे देवभूमिवासियों के दिलों में बसे हैं। कहा कि हरिद्वार में गृह मंत्री के कार्यक्रम में एक लाख से ज्यादा लोग आए थे। शुक्रवार को देहरादून में भी 35 से 40 हजार की संख्या जुटने वाली है। प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कहा कि जनता अमित शाह के ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है।



देश की समस्याओं के समाधान और उत्तराखंड के विकास को लेकर मिलने वाले उनके मार्गदर्शन का इंतजार सभी को है। उत्तराखंड की जनता चाहती है कि अमित शाह बार-बार हमारे इस प्रदेश में आएं और हमारे प्रदेश के लिए कुछ न कुछ सौगात दें। जब शाह हमारी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं तो दोनों ही दृष्टि में निश्चित रूप से उत्तराखंड को फायदा होता है।