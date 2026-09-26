देहरादून: आशारोड़ी के पास आज एक और ट्रक हादसा, लगतार दूसरे दिन दुर्घटना, कोई जनहानि नहीं

देहरादून आशारोड़ी के पास एक और ट्रक हादसा हो गया। आज लगतार दूसरे दिन हादसा हुआ है। हालांकि दुर्घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। इससे पहले मोहब्बेवाला में शुक्रवार को हादसा हो गया। सहारनपुर की ओर से आ रहा ईंटों से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पहले रोडवेज बस से टकराया और फिर सड़क किनारे हॉस्टल की दीवार पर पलट गया।

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गनीमत रही कि ट्रक सीधे दीवार तोड़कर अंदर नहीं घुसा। इससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में चालक को चोटें आई हैं। हादसे का कारण प्रथमदृष्टया चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। एक सप्ताह में इस स्थान पर यह दूसरा हादसा है। हादसा शुक्रवार सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ। एसएचओ पटेलनगर नरेश सिंह राठौर ने बताया कि ईंटों से भरा ट्रक सहारनपुर की ओर से आ रहा था।ढाल पर अचानक चालक ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया जिससे वह पहले तो सामने चल रही एक बस से टकराया। इसके बाद जब उसने ट्रक को संभालना चाहा तो वह सड़क से उतर गया। ट्रक की गति इतनी तेज थी कि वह नाले को पार करते हुए हॉस्टल की दीवार पर लटक गया। हादसे में ट्रक का केबिन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस हादसे में चालक सहारनपुर निवासी चालक मसरूर को चोटें आई हैं। उसे प्राथमिक इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मोहब्बेवाला में एक सप्ताह में यह दूसरा हादसा है। इससे पहले रविवार सुबह सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था। ट्रक के नीचे दबने एक कारोबारी की मौत हो गई थी। जबकि, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद पुलिस की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र भी लिखा गया था। पत्र में हादसों के कारणों की जांच कर इसके लिए उपाय करने के लिए कहा गया था। अगले दिन जिलाधिकारी और एसएसपी ने मौके का निरीक्षण किया और वहां पर एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। बता दें कि इस स्थान पर इसी वर्ष सात हादसे हो चुके हैं जिनमें दो लोगों की जान जा चुकी है।