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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Triple Talaq Husband Arrested for Assaulting Wife Giving Triple Talaq and Allegedly Pressuring Her for Halala

देहरादून: पत्नी से मारपीट, तीन तलाक...बहनोई के साथ हलाला करने का दबाव, आपबीती लेकर पुलिस के पास पहुंची महिला

Mon, 14 Sep 2026 11:01 AM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 14 Sep 2026 11:01 AM IST
सार

देहरादून में तीन तलाक और महिला उत्पीड़न से जुड़ा मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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Triple Talaq Husband Arrested for Assaulting Wife Giving Triple Talaq and Allegedly Pressuring Her for Halala
पति गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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पटेलनगर क्षेत्र में महिला से मारपीट और उत्पीड़न के साथ तीन तलाक देने के आरोप में पुलिस ने उसके पति फरमान को गिरफ्तार किया है। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर पति पर हलाला करने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया था।

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पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, पटेलनगर निवासी महिला ने 12 सितंबर को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका पति उसके साथ मारपीट कर उत्पीड़न करता है।
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महिला ने पति पर उसे तीन तलाक देने का भी आरोप लगाया। आरोप यह भी है कि पति महिला पर बहनोई के साथ हलाला करने का दबाव बना रहा है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। 

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