उत्तराखंड: अग्निवीर भर्ती परीक्षा, पांच अक्तूबर से रुड़की में शुरू होगा शारीरिक और दौड़ परीक्षा का अगला चरण

अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2027 का अगला चरण पांच अक्तूबर से 23 अक्तूबर के बीच रुड़ की में आयोजित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के इस चरण में सीसीई 2027 में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की शारीरिक और दौड़ परीक्षा आयोजित की जाएगी।

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