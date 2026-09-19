Dehradun News: सीएओ ने मृदा संरक्षण कार्यों और दुकानों का किया निरीक्षण

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उन्होंने साहिया बाजार स्थित कृषि इकाई कार्यालय के लिए नए भवन की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा। उन्होंने कीटनाशक और बीज की लाइसेंसधारी दुकानों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान तीन दुकानें खुली मिलें जबकि एक बंद पाई गई। उन्होंने दुकानदारों को कमियां दूर करने और लाइसेंस के अनुरूप विश्वसनीय दवाइयां बेचने के निर्देश दिए। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी नवीन रावत और कृषि इकाई साहिया के सहायक ज्ञान सिंह राय भी मौजूद रहे। विज्ञापन

उन्होंने साहिया बाजार स्थित कृषि इकाई कार्यालय के लिए नए भवन की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा। उन्होंने कीटनाशक और बीज की लाइसेंसधारी दुकानों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान तीन दुकानें खुली मिलें जबकि एक बंद पाई गई। उन्होंने दुकानदारों को कमियां दूर करने और लाइसेंस के अनुरूप विश्वसनीय दवाइयां बेचने के निर्देश दिए। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी नवीन रावत और कृषि इकाई साहिया के सहायक ज्ञान सिंह राय भी मौजूद रहे।

मुख्य कृषि अधिकारी (सीएओ) देवेंद्र राणा ने शनिवार को साहिया क्षेत्र में मृदा संरक्षण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने साहिया बाजार में कीटनाशक और बीज की दुकानों पर छापा भी मारा। मुख्य कृषि अधिकारी सबसे पहले धोईरा गांव पहुंचे और सुरक्षात्मक कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने पाठा गांव के नीचे भूस्खलन रोकने के लिए लगाए गए सुरक्षा तार जाल को देखा। ग्रामीणों ने गांव को खतरे से बचाने के लिए और सुरक्षात्मक कार्य कराने की मांग की। इस पर उन्होंने भूमि संरक्षण एवं कृषि अधिकारी रामनरेश गुलेरिया को आवश्यकतानुसार एस्टीमेट बनवाने के निर्देश दिए।