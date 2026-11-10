Dehradun News: आंदोलनकारी मंच ने शहीद परिवार को सम्मान निधि न मिलने पर जताई नाराजगी

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मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा, उत्तराखंड राज्य लंबे संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद हासिल हुआ है। राज्य निर्माण के लिए कई लोगों ने अपनी शहादत दी। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है कि शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश को संवारने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा, राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मंच के संयोजक केशव उनियाल ने कहा, लंबे संघर्ष के बाद मिले राज्य को संवारने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा, श्रीयंत्र टापू कांड के शहीद जसोधर बैंजवाल की पत्नी को आज तक शहीद परिजनों के लिए निर्धारित सम्मान निधि नहीं मिल पाई है। सरकार को इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सम्मान निधि उपलब्ध करानी चाहिए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रामलाल खंडूड़ी, गणेश डंगवाल, पूरण सिंह लिंगवाल, हरी सिंह मेहर, सतेंद्र भंडारी, पुष्पलता सीलमाणा, विजयलक्ष्मी गुसाईं आदि शामिल रहे।