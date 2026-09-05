पिथौरागढ़ में हाई अलर्ट: नेपाल में भूस्खलन से चमेलिया नदी का बहाव रुका, जमा हुआ पानी; एसएसबी-आईटीबीपी मुस्तैद

भूस्खलन से रुका नदी का बहाव

पिथौरागढ़ के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह महर के अनुसार, नेपाल के गेठीगाड़ा गांव के पास काली नदी की सहायक नदी चमेलिया में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। इसके कारण नदी का बहाव बाधित हो गया है और वहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है।