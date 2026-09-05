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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Uttarakhand Kali River alerted as water accumulates in Nepal Chameliya River

पिथौरागढ़ में हाई अलर्ट: नेपाल में भूस्खलन से चमेलिया नदी का बहाव रुका, जमा हुआ पानी; एसएसबी-आईटीबीपी मुस्तैद

Sat, 05 Sep 2026 10:45 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, पिथौरागढ़
पीटीआई, पिथौरागढ़ Published by: विकास कुमार Updated Sat, 05 Sep 2026 10:45 PM IST
सार

पिथौरागढ़ के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह महर के अनुसार, नेपाल के गेठीगाड़ा गांव के पास काली नदी की सहायक नदी चमेलिया में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। इसके कारण नदी का बहाव बाधित हो गया है और वहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है।

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Uttarakhand Kali River alerted as water accumulates in Nepal Chameliya River
नेपाल के भट्टाड़ में भूस्खलन से चमेलिया नदी का रुका प्रवाह और बनने लगी कृत्रिम झील। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नेपाल की चमेलिया नदी में भूस्खलन के कारण भारी मात्रा में पानी जमा होने की खबर के बाद, पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने शनिवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने झूलाघाट क्षेत्र में काली नदी के आसपास रहने वाले निवासियों को नदी के किनारे न जाने की सख्त हिदायत दी है।

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भूस्खलन से रुका नदी का बहाव
पिथौरागढ़ के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह महर के अनुसार, नेपाल के गेठीगाड़ा गांव के पास काली नदी की सहायक नदी चमेलिया में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। इसके कारण नदी का बहाव बाधित हो गया है और वहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है।

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नेपाल प्रशासन से मिली सूचना
इस पूरी स्थिति की जानकारी नेपाल के बैतड़ी और दार्चुला जिलों के मुख्य जिला अधिकारियों द्वारा भारतीय प्रशासन को दी गई है।
 
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अलर्ट और सुरक्षा उपाय
अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र में काली नदी का जलस्तर सामान्य है, लेकिन भविष्य में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

SSB और ITBP मुस्तैद
किसी भी आपात स्थिति या संभावित खतरे से निपटने के लिए सशस्त्र सीमा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस से भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

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