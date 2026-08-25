Dehradun News: अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण

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सत्र का संचालन दून इंटरनेशनल स्कूल की प्रीति कौशिक तथा आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर गढ़ी कैंट की शालिनी शुक्ला ने किया। उन्होंने अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता, आपसी संवाद और विद्यालय-अभिभावक के बीच मजबूत साझेदारी बनाने की व्यावहारिक रणनीतियां साझा कीं। प्रधानाचार्य सुनील दत्त के मार्गदर्शन तथा उप-प्रधानाचार्य स्वेतलाना के समन्वय में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

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विकासनगर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से एजुकेटिंग पैरेंट्स अबाउट एजुकेशन विषय पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मंगलवार को द हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के 30 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।