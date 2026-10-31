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बदरीनाथ हेलिकॉप्टर हादसा: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जताया गहरा दुख, बोले-सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

Sat, 31 Oct 2026 01:59 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, जोशीमठ
संवाद न्यूज एजेंसी, जोशीमठ Published by: Renu Saklani Updated Sat, 31 Oct 2026 01:59 PM IST
सार

बदरीनाथ धाम से लौट रहे छह श्रद्धालुओं की मौत के बाद ज्योतिष्पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हादसे की वजहों की गहन जांच की मांग उठाई है। उन्होंने तीर्थस्थल की धार्मिक मर्यादा बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर जोर दिया।

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Swami avimukteshwaranand demands fair probe into badrinath helicopter crash calls for strict safety rules
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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ज्योतिष्पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती '1008' जी महाराज ने बदरीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे कर्नाटक के छह श्रद्धालुओं की हेलिकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने हादसे के पीछे तकनीकी खामी, मौसम की अनदेखी या व्यावसायिक आपाधापी जैसी संभावित वजहों की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

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उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विमानन सुरक्षा मानकों को कड़ा किया जाना चाहिए। साथ ही बदरीनाथ धाम की पवित्रता और सांस्कृतिक मर्यादा बनाए रखने पर जोर देते हुए धाम परिसर और यात्रा मार्ग पर डीजे, नाच-गाने और व्यावसायिक आयोजनों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट और सख्त नीति बनाने की मांग की।

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