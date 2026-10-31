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देहरादून: यूकेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए 16 सीटों पर प्रत्याशियों का किया एलान, जानिए किसे कहां से मिला टिकट

Sat, 31 Oct 2026 02:45 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 31 Oct 2026 02:45 PM IST
सार

विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए 16 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। शेष सीटों पर उम्मीदवारों का एलान दूसरे चरण में किया जाएगा।

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Uttarakhand kranti dal releases first list of 16 candidates for 2017 uttarakhand assembly elections
उत्तराखंड क्रांति दल की प्रेसकांफ्रेंस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा चुनाव 2017 के लिए 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रेस क्लब में मीडिया  से वार्ता करते हुए दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की।

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पिथौरागढ़ से काशी सिंह ऐरी, द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी, देवप्रयाग से पूर्ण सिंह कठैत और प्रतापनगर से पंकज व्यास को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कर्णप्रयाग से आशीष नेगी, जागेश्वर से दिनेश कुंजवाल, राजपुर से देवचंद उत्तराखंड, सल्ट से प्रताप सिंह, टिहरी से डीडी पंत, कपकोट से वरुण चंदोला, काशीपुर से प्रदीप चंद, नानकमत्ता से कैलाश सिंह पांगती, रामनगर से भुवन चंद्र, देहरादून कैंट से राजेंद्र सिंह नेगी, खानपुर से रितु कंडियाल जुयाल और धनोल्टी से चंदन सिंह राणा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। शेष सीटों पर दूसरे चरण में नामों का एलान होगा।

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