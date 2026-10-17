Dehradun News: सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 150 विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग

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विकासनगर। शिक्षा मित्र कार्यक्रम के तहत आशा राम इंटर कॉलेज में शनिवार को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें लगभग 150 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय चेतना ग्रुप ऑफ कॉलेज एजुकेशनल सोसाइटी, देहरादून के सहयोग से हुई यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान और कॅरिअर मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से हुई। विद्यालय प्रधानाचार्य संजीव कलूड़ा और प्रवक्ता नीरज वर्मा ने शिक्षा मित्र की पहल की सराहना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुष्पेंद्र त्यागी ने बताया कि उनका उद्देश्य विद्यालय स्तर पर ही शिक्षा और कॅरिअर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। नवचेतना ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंध निदेशक राजकुमार मिश्रा ने छात्रों को कॅरिअर विकल्पों की जानकारी दी। प्रतियोगिता में हिमांशु चौहान, विकास और अंशिका ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुष्पेंद्र त्यागी और संजीव कलूडा ने इन्हें प्रमाणपत्र व स्मृति-चिह्न दिए। संवाद