Dehradun News: बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी, फर्जी रसीद-बॉन्ड देने का आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। बीमा पॉलिसी खुलवाने के नाम पर लोगों से रकम लेकर फर्जी प्रीमियम रसीद और पॉलिसी बॉन्ड देने के आरोपी थाना, डांडा लखौंड क्षेत्र स्थित शिव गंगा एन्क्लेव के हाल निवासी आमिर हसन (स्थानी निवासी उत्तर प्रदेश, पीलीभीत, सुनगढ़ी थाना, मोहल्ला शेर मोहम्मद) को शुक्रवार रात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर एक व्यक्ति से ठगी करने के साथ गाली-गलौच और मारपीट करने का भी आरोप है।कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि विकासनगर निवासी प्रियंक गुप्ता ने 15 मई 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि आमिर हसन ने पीएनबी मेटलाइफ और टाटा एआईए की बीमा पॉलिसी खुलवाने के नाम पर प्रीमियम की रकम ली, लेकिन असली रसीद और पॉलिसी बॉन्ड देने के बजाय फर्जी दस्तावेज थमा दिए। आरोप है कि उसने रकम हड़पने के साथ शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौच और मारपीट भी की।शिकायत के आधार पर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में आरोपी के खिलाफ अपराध से जुड़े साक्ष्य मिलने के बाद उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन वह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से आरोपी को राजपुर रोड स्थित इंडसइंड निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।