Dehradun News: विकासनगर में 8.1 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

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विकासनगर। कोतवाली क्षेत्र के डाकपत्थर की विशाल कॉलोनी निवासी आरिफ को कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार शाम को 8.1 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि शाम को बैराज पुल के पास तिकोना पार्क जाने वाली रोड से चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ा गया। उसके पास से स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसने यह स्मैक एक स्थानीय व्यक्ति से खरीदी थी और बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। संवाद