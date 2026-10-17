फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Smuggler arrested in Vikasnagar with a quantity of smack

Dehradun News: विकासनगर में 8.1 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

Sat, 17 Oct 2026 07:28 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 17 Oct 2026 07:28 PM IST
विज्ञापन
Smuggler arrested in Vikasnagar with a quantity of smack
विकासनगर। कोतवाली क्षेत्र के डाकपत्थर की विशाल कॉलोनी निवासी आरिफ को कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार शाम को 8.1 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि शाम को बैराज पुल के पास तिकोना पार्क जाने वाली रोड से चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ा गया। उसके पास से स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसने यह स्मैक एक स्थानीय व्यक्ति से खरीदी थी और बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed