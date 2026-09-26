छात्रसंघ : अध्यक्ष पर चार तो उपाध्यक्ष पद पर एक प्रत्याशी

विज्ञापन



महाविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रोशन लाल केष्टवाल ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के अलावा अन्य तीन पदों पर दो-दो प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। सचिव के लिए देवांग रोहिला व सोनिया बहुगुणा, सहसचिव के निधि व खुशी नेगी, कोषाध्यक्ष के लिए खुशी नेगी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए नैंसी रावत व शशांक चुनावी मैदान में हैं।

विज्ञापन

देहरादून। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालदेवता रायपुर में प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच कर शनिवार को फाइनल सूची जारी की गई। इसके बाद अध्यक्ष पद पर चार प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। सचिन सिंह रावत ने इस पद के लिए किया नामांकन वापस ले लिया। वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन करने वाली प्रिया और कोषाध्यक्ष पद की उम्मीदवार पल्लवी के नाम वापस लेने के बाद दोनों पदों पर एक-एक प्रत्याशी मैदान में हैं।