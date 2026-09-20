Dehradun News: 25 सितंबर से शुरू होंगे सेवा सेतु, सरकार आपके द्वार शिविर

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सचिवालय में शनिवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में प्रत्येक ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय शिविरों के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल एवं प्रदर्शनी लगाई जाएगी।शिविर में पात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में मेडिकल कैंप आयोजित करने और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को शिविर की तिथि, स्थल, नोडल अधिकारी, योजनाओं एवं उपलब्धियों सहित विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।कहा कि पूर्व में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रमों से अलग स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा सके। उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहिला ने बताया कि अभियान के तहत लगने वाला प्रत्येक शिविर कम से कम तीन दिन संचालित किया जाएगा।महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। शिविरों में लाभार्थियों का चयन, आवेदन पत्र भरने की सुविधा, योजनाओं के लाभार्थियों की सफलता की कहानियों का प्रस्तुतीकरण तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में जिलों के अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।