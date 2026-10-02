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उत्तराखंड में एसआईआर पूरा: आज जारी होगी मतदाता सूची, जिनके नाम कटे, वे दोबारा ऐसे बनवा सकेंगे वोट

Sat, 03 Oct 2026 05:00 AM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sat, 03 Oct 2026 05:00 AM IST
सार

एसआईआर के बाद चार जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची आई तो मतदाताओं की संख्या करीब 71 लाख रह गई थी। अब आज स्पष्ट होगा कि प्रदेश में कितने मतदाता बचे हैं।

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SIR Completed in Uttarakhand Voter List to be released today how those with deleted names can re-register
वोटर लिस्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा होने के बाद शनिवार को मतदाता सूची जारी होगी। जिन मतदाताओं के वोट कट गए होंगे, उन्हें दोबारा फॉर्म-6 भरकर वोट बनवाने का मौका मिलेगा।

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चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में आठ जून से एसआईआर की शुरुआत की थी। मतदाताओं को गणना प्रपत्र भेजे गए थे, जो सात जुलाई तक भरकर वापस लिए गए। इसके बाद 14 जुलाई को आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की। 14 जुलाई से 13 अगस्त दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया।
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10 जुलाई से 28 सितंबर तक दावे-आपत्तियों की सुनवाई, निस्तारण किया गया। पहले अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को जारी होनी थी लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने पांच जिलों के मतदाताओं का यूपी के सीमावर्ती जिलों से सत्यापन के चलते तिथि बदलकर तीन अक्तूबर कर दी थी। छूटे हुए, नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरकर दोबारा मतदाता बनने का मौका दिया जाएगा।
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जब एसआईआर शुरू हुआ, 79 लाख थे मतदाता

प्री एसआईआर शुरू हुआ तो प्रदेश में करीब 84 लाख मतदाता थे। जब एसआईआर शुरू हुआ तो उस वक्त प्रदेश में करीब 79 लाख मतदाता थे। जब 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची आई तो मतदाताओं की संख्या करीब 71 लाख रह गई थी। अब शनिवार को स्पष्ट होगा कि प्रदेश में कितने मतदाता बचे हैं।

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