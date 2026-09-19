Dehradun News: दो विभागों के फेर में फंसी सड़क, गड्ढों-मलबे से सफर दुश्वार

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तहसील क्षेत्र में ककाड़ी खड से धोईरा-निछिया-देऊ मोटर मार्ग के किलोमीटर एक से पांच तक का चौड़ीकरण और सुधारीकरण लोनिवि कालसी के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया गया है। धोईरा से निछिया बैंड तक करीब दो किलोमीटर सड़क लोनिवि साहिया के अधीन है, जबकि निछिया से देऊ तक करीब पांच किलोमीटर सड़क की जिम्मेदारी लोनिवि कालसी के पास है। दो विभागों की जिम्मेदारी होने के बावजूद सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है। जगह-जगह गड्ढे और बरसात का मलबा सफर को जोखिम भरा बना रहे हैं। दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान हैं और कई लोग फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं।निछिया से देऊ तक सड़क पर सोलिंग बिछाने के लिए पत्थर तोड़कर तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन छह माह से काम शुरू नहीं हुआ। निछिया की प्रधान सुमन चौहान, केशर सिंह चौहान, कृपाल सिंह चौहान, बिशन सिंह चौहान, जीवन सिंह चौहान और पूरण सिंह ने बताया कि सड़क सुधार के लिए दोनों विभागों के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। जबकि इस मार्ग से धोईरा, निछिया, ठुरोऊ, झूठाया, सैरी और देऊ के अलावा डांडा, देसऊ, जड़ाना और पियाणी समेत कई गांव जुड़े हैं।शासन को भेजे हैं सड़क सुधार के प्रस्तावलोनिवि कालसी के अधिशासी अभियंता रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि मोटर मार्ग के सुधारीकरण और पक्कीकरण के लिए शासन स्तर पर स्टीमेट भेजा जा चुका है। बरसात समाप्त होते ही काम शुरू कराया जाएगा। वहीं, लोनिवि साहिया के अधिशासी अभियंता अनुज भारद्वाज ने बताया कि उनके अधीन आने वाले करीब दो किलोमीटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए भी शासन स्तर पर स्टीमेट भेजा जाएगा।