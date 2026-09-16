फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Rishikesh Kolkata Special Train Special Express to Run From October 16 During Festival Season Uttarakhand news

रुड़की: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, त्योहारों के दौरान योगनगरी ऋषिकेश से कोलकाता के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

Wed, 16 Sep 2026 02:27 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी,लक्सर (रुड़की)
संवाद न्यूज एजेंसी,लक्सर (रुड़की) Published by: Renu Saklani Updated Wed, 16 Sep 2026 02:27 PM IST
सार

त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। योगनगरी ऋषिकेश से कोलकाता के बीच चलने वाली इस ट्रेन के दोनों दिशाओं में छह-छह फेरे निर्धारित किए गए हैं।

विज्ञापन
Rishikesh Kolkata Special Train Special Express to Run From October 16 During Festival Season Uttarakhand news
ट्रेन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

त्योहारों के दौरान रेलवे योगनगरी ऋषिकेश से कोलकाता के बीच विशेष ट्रेन का संचालन करेगा। अमृतसर से कोलकाता और बरौनी के बीच भी दो विशेष ट्रेन चलेंगी। मुरादाबाद मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को ठहराव दिया गया है।

विज्ञापन

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि गाड़ी संख्या 04311 - 12 कोलकाता - योगनगरी ऋषिकेश - कोलकाता स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 16 अक्तूबर से 22 नवंबर तक दोनों ओर से 6 - 6 फेरे किया जाएगा। योगनगरी ऋषिकेश से प्रत्येक शुक्रवार रात 10ः20 पर रवाना होकर ट्रेन हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, आलमनगर, उतरेटिया, रायबरेली, मां बेहला देवी प्रतापगढ़, वाराणसी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भाबुआ रोड, सासाराम, देहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, नेताजी सुभाषचंद्र बोस गोमोह, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्द्धमान, बांडेल, नेहाटी होते हुए कोलकाता पहुंचेगी।

विज्ञापन


कोलकाता से प्रत्येक रविवार दोपहर 1ः55 पर रवाना होकर इन्हीं स्टेशनों से होकर ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश पहुंचेगी। सीनियर डीसीएम ने बताया कि गाड़ी संख्या 04623 - 24 अमृतसर - कोलकाता - अमृतसर एक्सप्रेस का संचालन 7 अक्तूबर से 28 नवंबर तक दोनों ओर से 8 - 8 फेरे किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी की सुरक्षा होगी और सुदृढ़, कुंभ और विस चुनाव को लेकर इंटेलीजेंस ने कसी कमर

ट्रेन प्रत्येक बुधवार को रात 8ः10 पर अमृतसर से रवाना होकर दूसरे दिन 3 बजे कोलकाता पहुंचेगी। कोलकाता से प्रत्येक शनिवार सुबह 4ः45 पर रवाना होकर ट्रेन अगले दिन रात 9ः05 पर अमृतसर पहुंचेगी। जबकि गाड़ी संख्या 04667 - 68 अमृतसर - बरौनी - अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस 4 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक दोनों ओर से 9 - 9 फेरे संचालित की जाएगी।

अमृतसर से प्रत्येक रविवार रात 8ः10 पर ट्रेन का संचालन होगा। दूसरे दिन रात 2ः10 पर ट्रेन बरौनी जंक्शन पहुंचेगी। बरौनी जंक्शन से प्रत्येक मंगलवार सुबह 5ः05 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1ः50 पर ट्रेन अमृतसर पहुंचेगी। मुरादाबाद मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को ठहराव दिया गया है।



 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed