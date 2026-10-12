उत्तराखंड राजनीति: दो बार के विधायक खजान दास के सामने अपनों की चुनौती, इस बार पार्टी के ही कई नेता उम्मीदवार

किस चुनाव में कितने वोटों से हुई हार जीत

2002 : कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट ने भाजपा के खुशाल सिंह रानावत को 2779 मतों के अंतर से हराया।

2007 : भाजपा के गणेश जोशी ने कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को 3570 मतों के अंतर से हराया।

2012 : कांग्रेस के राजकुमार ने भाजपा के रविंद्र कटारिया को 3070 मतों के अंतर से हराया।

2017 : भाजपा के खजान दास ने कांग्रेस के राजकुमार को 8632 मतों से हराया।

2022 : भाजपा के खजान दास ने कांग्रेस के राजकुमार को 11,163 मतों से हराया।

2022 के चुनाव में क्या हुआ

कुल मतदाता 1,19,615 कुल मतदान 68,439 भाजपा को मिले 37,027 कांग्रेस को मिले 25,864 हार-जीत का अंतर 11,163

यह भी जानें : इस सीट पर 2022 के चुनाव में 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। तीन ने अपना नाम वापस ले लिया था। मैदान में नौ प्रत्याशी थे, जिनमें से भाजपा-कांग्रेस को छोड़कर सात प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी।