Dehradun News: बारिश और तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड, 13 डिग्री पहुंचा मसूरी का तापमान

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बारिश के कारण माल रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी और अन्य पर्यटन स्थलों पर घूमने निकले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से बचने के लिए पर्यटकों ने छाते तो निकाले लेकिन तेज हवाओं के कारण कई लोगों के छाते उड़ते नजर आए। इससे पर्यटकों को बारिश और ठंड के बीच आवाजाही करने में दिक्कत हुई। अचानक मौसम बदलने और तापमान में गिरावट आने से स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। कई लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लिया। बारिश और तेज हवाओं के चलते शहर के बाजारों और पर्यटन स्थलों पर भी सामान्य दिनों की अपेक्षा चहल-पहल प्रभावित रही। सितंबर के अंतिम सप्ताह में अचानक बढ़ी ठंड ने लोगों को चौंका दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम के अचानक बदले मिजाज से पहाड़ी शहर में ठंड ने समय से पहले दस्तक दे दी है।

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मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही शहर में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से तापमान में भी अचानक गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान करीब 13 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से शहर में ठंड बढ़ गई और लोगों को सितंबर में ही सर्दी का अहसास होने लगा।