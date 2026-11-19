अपनी लंबित मांगों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीआरडी जवानों का आक्रोश गुरुवार को सामने आया। नाराज जवानों ने विभागीय निदेशालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कई अधिकारियों को कार्यालय के अंदर ही बंद कर दिया।

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पीआरडी जवानों का कहना है कि उन्हें वार्ता के लिए सचिवालय में बुलाया गया था, लेकिन विभागीय मंत्री की ओर से कब तक उन्हें डीए और 365 दिन का रोजगार मिलेगा, इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, उन्हें बताया गया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उनके मसले पर निर्णय लिया जाएगा। इससे नाराज पीआरडी जवानों ने युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के निदेशालय में पहुंचकर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया।कहा कि वे लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विभागीय अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार अनदेखी से नाराज जवानों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यह कदम उठाया।जवानों का कहना है कि जब तक उनकी लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार कर समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।