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उत्तराखंड: मानसून विदा, फिर भी नहीं थम रहा बारिश का सिलसिला, खराब मौसम के कारण केदारनाथ में हेली सेवा रोकी

Thu, 15 Oct 2026 11:09 AM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 15 Oct 2026 11:09 AM IST
सार

मानसून की विदाई के बाद भी उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। पोस्ट मानसून बारिश और खराब मौसम का असर केदारनाथ धाम की हेलिकॉप्टर सेवाओं पर भी पड़ा है। मौसम खराब होने के कारण हेली सेवा का संचालन रोकना पड़ा, जिससे धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है।

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देहरादून में बारिश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तराखंड से मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आने से ठंड का अहसास बढ़ रहा है। मौसम के इस बदलाव का असर केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेलिकॉप्टर सेवाओं पर भी पड़ा है। खराब मौसम के कारण हेली सेवा का संचालन रोकना पड़ा है।

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मानसून की विदाई के बाद आमतौर पर बारिश में कमी आने लगती है, लेकिन इस बार पोस्ट मानसून बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का असर अधिक महसूस होने की संभावना है। वहीं, मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ सकती है।
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मौसम विभाग केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही करने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। बारिश के दौरान यात्रा करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।
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केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी

मौसम खराब होने से केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हेली सेवा का संचालन रोक दिए जाने से हेलिकॉप्टर के जरिये धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम की स्थिति अनुकूल होने के बाद ही सेवाओं का संचालन दोबारा शुरू हो सकेगा। 

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