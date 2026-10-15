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देवप्रयाग: ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे के पास गहरी खाई में गिरा वाहन, दो की मौत, तीन अन्य की तलाश में रेस्क्यू जारी

Thu, 15 Oct 2026 08:47 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, देवप्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, देवप्रयाग Published by: Renu Saklani Updated Thu, 15 Oct 2026 08:47 AM IST
सार

ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। देवप्रयाग के पास चंडीगढ़ से चमोली जा रही टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि वाहन में सवार अन्य लोगों की तलाश जारी है।

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Devprayag accident car falls into gorge on rishikesh badrinath highway death Rescue Operation Underway
हादसा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाली पुलिया के पास एक टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और खाई में गिरे वाहन और उसमें सवार अन्य लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

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देवप्रयाग कोतवाली के कोतवाल कृष्ण कांत ने बताया कि टैक्सी चंडीगढ़ से चमोली की ओर जा रही थी। वाहन में कुल पांच लोग सवार थे। इसी दौरान ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाली पुलिया के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई।

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हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। राहत एवं बचाव दल खाई में गिरे वाहन और उसमें सवार लोगों तक पहुंचने के लिए जुटा है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 

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