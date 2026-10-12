फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   people examined at the health camp.

Dehradun News: स्वास्थ्य शिविर में 250 लोगों की हुई जांच

Mon, 12 Oct 2026 01:45 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 12 Oct 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
people examined at the health camp.
क्वानू स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 250 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान रोगियों व दिव्यांगों को दवाई और उपकरण वितरित किए गए। शिविर में महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून, हंस फाउंडेशन अस्पताल हरिद्वार एवं देहरादून और आयुर्मेक्स अस्पताल देहरादून की संयुक्त टीम ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की। शिविर में हंस फाउंडेशन ने 20 मरीजों को कान की मशीन, 40 लोगों को चश्मे, 100 बुजुर्गों को चलने के लिए छड़ी और 50 जरूरतमंदों को छाता वितरित किया। वहीं, स्वास्थ्य जांच के दौरान 10 मरीजों में मोतियाबिंद की समस्या सामने आने पर उन्हें ऑपरेशन के लिए वाहन से हरिद्वार ले जाया जाएगा। ऑपरेशन के बाद उन्हें वापस क्वानू छोड़ा जाएगा। शिविर आयोजक व सेवानिवृत आईपीएस जगतराम जोशी ने कहा कि स्वास्थ्य शिविरों से दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों को काफी लाभ मिलता है। शिविर में प्रधान युद्धवीर सिंह, डॉ. भगत राम, वीरेंद्र चौहान, मोहर सिंह, अनिल पंवार, पीतांबर चौहान आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed