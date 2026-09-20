Dehradun News: पेंशनर आर्गेनाइजेशन की प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक 21 को
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:09 AM IST
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देहरादून। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन की नई प्रांतीय कार्यकारिणी की पहली बैठक 21 सितंबर को लालकुआं में होगी। प्रांतीय चुनावों के बाद यह पहली आधिकारिक बैठक है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत और महासचिव बाली राम चौहान ने बताया कि इस बैठक में प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ-साथ राज्य भर की सभी शाखाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्य रूप से गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने, 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर जनवरी 2006 से नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिलाने और अन्य लंबित समस्याओं पर चर्चा कर आगामी रणनीति बनेगी। साथ ही संगठन की मजबूती पर भी विचार होगा।
पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पहले यह बैठक किच्छा में प्रस्तावित थी लेकिन वहां नगर पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण स्थान बदलकर लालकुआं तय किया गया है। नई कार्यकारिणी की पहली बैठक को लेकर सदस्यों में भारी उत्साह है।
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संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत और महासचिव बाली राम चौहान ने बताया कि इस बैठक में प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ-साथ राज्य भर की सभी शाखाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्य रूप से गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने, 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर जनवरी 2006 से नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिलाने और अन्य लंबित समस्याओं पर चर्चा कर आगामी रणनीति बनेगी। साथ ही संगठन की मजबूती पर भी विचार होगा।
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पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पहले यह बैठक किच्छा में प्रस्तावित थी लेकिन वहां नगर पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण स्थान बदलकर लालकुआं तय किया गया है। नई कार्यकारिणी की पहली बैठक को लेकर सदस्यों में भारी उत्साह है।
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