नए स्थानांतरण आदेश से शिक्षकों में असमंजस: रावत
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:00 AM IST
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देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष जयदीप रावत ने कहा, शिक्षकों के धारा 27 के तहत नए तबादला आदेश से शिक्षकों में असमंजस है। उन्होंने कहा, जिन शिक्षकों का पिछले दिनों तबादला हो चुका है। उनमें से कई ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया। ऐसे में फिर से नया आदेश जारी कर दिया गया है। नए आदेशों में स्थानांतरण के स्पष्ट दिशा निर्देश जैसे सुगम-दुर्गम की श्रेणियां और पद रिक्त की सूचना स्पष्ट नहीं है। संघ ने विभाग से मांग की है कि आदेश के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।
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