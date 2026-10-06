मसूरी: 12 साल बाद शरदोत्सव का रंगारंग आगाज, शोभायात्रा में 40 टीमों ने दिखाई लोक संस्कृति की झलक
शोभायात्रा का शुभारंभ सर्वे ग्राउंड से नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों और देश के अलग-अलग राज्यों से आईं करीब 40 सांस्कृतिक टीमों ने इसमें भाग लिया।
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पहाड़ों की रानी मसूरी में मंगलवार को 12 साल बाद शरदोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। सर्वे ग्राउंड से गांधी चौक तक भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा निकाली गई। इसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति के साथ देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विविधता देखने को मिली। बारिश भी कलाकारों और दर्शकों का उत्साह कम नहीं कर सकी।
शोभायात्रा का शुभारंभ सर्वे ग्राउंड से नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों और देश के अलग-अलग राज्यों से आईं करीब 40 सांस्कृतिक टीमों ने इसमें भाग लिया। शोभायात्रा लंढौर, माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का ध्यान खींचा।
शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर सांस्कृतिक दलों ने लोकगीतों और पारंपरिक लोकनृत्यों से लोगों को आकर्षित किया। भगत सिंह चौक पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सांस्कृतिक टीमों के साथ तांदी नृत्य किया। जिलाधिकारी आशीष चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने लाइब्रेरी चौक पर शरदोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने गुब्बारे उड़ाए और आतिशबाजी भी की। विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने भी शोभायात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया।
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पांच दिन चलेगा शरदोत्सव
नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि शरदोत्सव छह अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला, संगीत और परंपराओं को देश-दुनिया तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मसूरी आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा।
स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि आयोजन में 50 से अधिक स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक टीमें भी इसमें भाग ले रही हैं। अन्य राज्यों से आई सांस्कृतिक टीमें भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। इससे मसूरी में अलग-अलग क्षेत्रों की संस्कृति और परंपराओं को एक मंच पर देखने का अवसर मिलेगा।
सांस्कृतिक विविधता की दिखी झलक
शोभायात्रा में उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं के साथ देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिली। करीब 40 सांस्कृतिक टीमों ने अपनी प्रस्तुतियों से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मिलन का रूप दिया। इनमें जय बद्री विशाल समिति, छौलिया नृत्य दल, हरियाणवी नृत्य दल और जौनसारी जनजाति कला समूह जैसे कई दल शामिल थे। शहर की सड़कों पर लोकगीतों, पारंपरिक नृत्यों और वाद्य यंत्रों की गूंज से माहौल पूरी तरह सांस्कृतिक रंग में रंग गया। पूरे मार्ग पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने के लिए जगह-जगह रुकी रही।