फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Mussoorie Winter Festival after 12 years 40 teams showcased glimpses of folk culture in the procession

मसूरी: 12 साल बाद शरदोत्सव का रंगारंग आगाज, शोभायात्रा में 40 टीमों ने दिखाई लोक संस्कृति की झलक

Tue, 06 Oct 2026 08:50 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 06 Oct 2026 08:50 PM IST
सार

शोभायात्रा का शुभारंभ सर्वे ग्राउंड से नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों और देश के अलग-अलग राज्यों से आईं करीब 40 सांस्कृतिक टीमों ने इसमें भाग लिया।

विज्ञापन
Mussoorie Winter Festival after 12 years 40 teams showcased glimpses of folk culture in the procession
मसूरी में शरदोत्सव का आगाज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पहाड़ों की रानी मसूरी में मंगलवार को 12 साल बाद शरदोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। सर्वे ग्राउंड से गांधी चौक तक भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा निकाली गई। इसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति के साथ देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विविधता देखने को मिली। बारिश भी कलाकारों और दर्शकों का उत्साह कम नहीं कर सकी।

विज्ञापन


शोभायात्रा का शुभारंभ सर्वे ग्राउंड से नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों और देश के अलग-अलग राज्यों से आईं करीब 40 सांस्कृतिक टीमों ने इसमें भाग लिया। शोभायात्रा लंढौर, माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का ध्यान खींचा।
विज्ञापन


शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर सांस्कृतिक दलों ने लोकगीतों और पारंपरिक लोकनृत्यों से लोगों को आकर्षित किया। भगत सिंह चौक पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सांस्कृतिक टीमों के साथ तांदी नृत्य किया। जिलाधिकारी आशीष चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने लाइब्रेरी चौक पर शरदोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने गुब्बारे उड़ाए और आतिशबाजी भी की। विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने भी शोभायात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


देहरादून में बदला मौसम: हुई झमाझम बारिश, पर्वतीय इलाकों में कड़ाके की ठंड, मैदानों में भी पड़ेगा असर

Trending Videos

Mussoorie Winter Festival after 12 years 40 teams showcased glimpses of folk culture in the procession

पांच दिन चलेगा शरदोत्सव
नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि शरदोत्सव छह अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला, संगीत और परंपराओं को देश-दुनिया तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मसूरी आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा।

स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि आयोजन में 50 से अधिक स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक टीमें भी इसमें भाग ले रही हैं। अन्य राज्यों से आई सांस्कृतिक टीमें भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। इससे मसूरी में अलग-अलग क्षेत्रों की संस्कृति और परंपराओं को एक मंच पर देखने का अवसर मिलेगा।

Mussoorie Winter Festival after 12 years 40 teams showcased glimpses of folk culture in the procession

सांस्कृतिक विविधता की दिखी झलक
शोभायात्रा में उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं के साथ देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिली। करीब 40 सांस्कृतिक टीमों ने अपनी प्रस्तुतियों से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मिलन का रूप दिया। इनमें जय बद्री विशाल समिति, छौलिया नृत्य दल, हरियाणवी नृत्य दल और जौनसारी जनजाति कला समूह जैसे कई दल शामिल थे। शहर की सड़कों पर लोकगीतों, पारंपरिक नृत्यों और वाद्य यंत्रों की गूंज से माहौल पूरी तरह सांस्कृतिक रंग में रंग गया। पूरे मार्ग पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने के लिए जगह-जगह रुकी रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed