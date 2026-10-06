मसूरी: 12 साल बाद शरदोत्सव का रंगारंग आगाज, शोभायात्रा में 40 टीमों ने दिखाई लोक संस्कृति की झलक

पांच दिन चलेगा शरदोत्सव

नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि शरदोत्सव छह अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला, संगीत और परंपराओं को देश-दुनिया तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मसूरी आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा।



स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच

नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि आयोजन में 50 से अधिक स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक टीमें भी इसमें भाग ले रही हैं। अन्य राज्यों से आई सांस्कृतिक टीमें भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। इससे मसूरी में अलग-अलग क्षेत्रों की संस्कृति और परंपराओं को एक मंच पर देखने का अवसर मिलेगा।