फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   MBBS Fraud Seven members of same family granted admission under four different quotas

एमबीबीएस फर्जीवाड़ा: एक ही परिवार के सात लोगों को चार अलग कोटे दे दिया दाखिला, प्रदीप बहुगुणा उठाए सवाल

Tue, 06 Oct 2026 11:39 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 06 Oct 2026 11:39 PM IST
सार

बहुगुणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक व्यक्ति के सात उत्तराधिकारी को चार को पहले ही राउंड सीट दे दी, जिसमे दो को ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी, एक को एससी स्वतंत्रता सेनानी और एक सामान्य स्वतंत्रता सेनानी की सीट आवंटित की गई।

विज्ञापन
MBBS Fraud Seven members of same family granted admission under four different quotas
एमबीबीएस फर्जीवाड़े को लेकर पत्रकार वार्ता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एमबीबीएस सीटों पर फर्जी स्वतंत्रता सेनानी व अन्य फर्जी प्रमाण पत्र बना कर एमबीबीएस सीटों पर दाखिले में समाजसेवी प्रदीप बहुगुणा ने मंगलवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाए कि एक ही परिवार के सात लोगों को चार अलग-अलग कोटे में दाखिला दिया गया। जबकि परीक्षा नियंत्रक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस परीक्षा नियंत्रक ने सारी गड़बड़ी की है, प्रशासन ने उसे ही जांच की जिम्मेदारी सौंप दी।

विज्ञापन


बहुगुणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक व्यक्ति के सात उत्तराधिकारी को चार को पहले ही राउंड सीट दे दी, जिसमे दो को ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी, एक को एससी स्वतंत्रता सेनानी और एक सामान्य स्वतंत्रता सेनानी की सीट आवंटित की गई। ऐसे में एक ही परिवार के लोगों की चार अलग-अलग जाति कैसे हो सकती है। कहा कि शासन-प्रशासन स्तर पर प्रदेश भर में लगभग 370 छात्रों के फर्जी प्रमाण पत्र होने की आशंका जताने के बाद इसकी सूची उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल को दी लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
विज्ञापन


UK Big News: ट्रिपल मर्डर, दिनेश आर्य ने भरा नामांकन, हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिग, अनुराग डोभाल अरेस्ट
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि परीक्षा नियंत्रक ने आगे जांच के लिए जो सूची भेजी उसमें से एक भी नाम उन 370 छात्रों में से नहीं था। इसलिए जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। जिसके वही सूची कुमाऊं आयुक्त को दी, जिस पर कुमाऊं आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए ऊधमसिंह नगर से ही 20 छात्र फर्जी पाए गए। इनमें से 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ऐसे में अगर सही सूची जिलाधिकारी को जाती तो और सही से कार्रवाई होती तो 370 में से लगभग 300 दाखिले रद्द हो जाते।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed