Dehradun News: पछवादून में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, वातावरण में बढ़ी ठंड

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सुबह से ही आसमान पर बादल छाने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन दोपहर तक पछवादून के विकासनगर, हरबर्टपुर, सहसपुर, सेलाकुई समेत आसपास के क्षेत्रों में साफ रहा। शाम करीब चार बजे आसमान पर बादल छाने लगे और पांच बजे झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस दौरान लगभग एक घंटे तक क्षेत्र में जमकर बारिश हुई जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।विकासनगर मेन बाजार में चल रहे सीवर व पेयजल लाइन खोदाई के काम में बारिश से जहां बाधा आई वहीं सेलाकुई में कई स्थानों पर जलभराव होने से क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा देहरादून-पांवटा राजमार्ग पर वाहनों के फंस जाने से सेलाकुई में लगभग आधा घंटा तक जाम की स्थिति बनी रही। बारिश होने से क्षेत्र का तापमान तीन अंक गिरकर 24 डिग्री पर पहुंच गया। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. एके शर्मा ने बताया मौसम विभाग से मिल रही सूचनाओं के आधार पर अगले चौबीस घंटों में बादल बारिश का मौसम बना रह सकता है।