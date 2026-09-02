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मसूरी गोलीकांड: सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा- आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप काम कर रही सरकार

Wed, 02 Sep 2026 11:32 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी Published by: Renu Saklani Updated Wed, 02 Sep 2026 11:32 AM IST
सार

सीएम धामी ने मसूरी गोलीकांड के शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है।

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Mussoorie Golikand CM pushkar singh Dhami pays tribute to the martyrs in mussoorie
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड के शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मसूरी गोलीकांड में छह आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने शहीद आंदोलनकारियों के साथ ही डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी को भी नमन किया।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद अस्तित्व में आया है। राज्य निर्माण के लिए शहीदों ने अपने भविष्य की चिंता किए बिना आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए बलिदान दिया। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मातृशक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।

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कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का काम किया है।

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युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही भू-कानून की मांग को सरकार ने लागू किया है। राज्य में सड़क और रेल कनेक्टिविटी के विकास पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं।



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उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड का कोई भी युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर न हो। इसके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही राज्य के विकास पर लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है।

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