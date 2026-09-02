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देहरादून: भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, तीरथ सिंह रावत के स्वागत कार्यक्रम में हुए शामिल
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: Renu Saklani
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:06 PM IST
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मुख्यमंत्री धामी
- फोटो : अमर उजाला
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। यहां नवनियुक्त भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम धामी स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे।
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