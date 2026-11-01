फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Mothers observed the Ahoi Ashtami fast for the long life of

Dehradun News: माताओं ने संतान की लंबी आयु के लिए रखा अहोई अष्टमी का व्रत

Sun, 01 Nov 2026 05:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sun, 01 Nov 2026 05:59 PM IST
विज्ञापन
Mothers observed the Ahoi Ashtami fast for the long life of
विकासनगर/सेलाकुई। पछवादून में अहोई अष्टमी श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर महिलाओं ने संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर महिलाओं ने दिनभर निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और कथा सुनी। विकासनगर व सेलाकुई समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही घरों में पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थीं। महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार अहोई माता का पूजन करके अपनी संतान के उज्ज्वल भविष्य और उनके दीर्घायु होने की कामना की। रात को आसमान में तारे दिखाई देने पर महिलाओं ने तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। इस मौके पर रजनी, शिवानी, राखी, वंदिता, रीमा, मीना भट्ट, ऊषा, सरोज, सपना आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed