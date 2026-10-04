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उत्तराखंड: प्रदेश से मानसून की विदाई, मौसम हुआ सुहाना, अगले हफ्ते फिर बारिश और बर्फबारी के आसार

Sun, 04 Oct 2026 08:32 AM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 04 Oct 2026 08:32 AM IST
सार

उत्तराखंड में मानसून की विदाई के साथ ही मौसम सुहाना होने लगा है। दिन में हालांकि धूप तपिश बढ़ा रही है। लेकिन सुबह शाम की ठंड होने लगी है। आज भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है।

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Monsoon withdraws from Uttarakhand weather turns pleasant rain and snowfall likely again next week
उत्तराखंड में मौसम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तराखंड से तीन अक्तूबर को मानसून पूरी तरह विदा हो गया है। इसके साथ ही पहाड़ से मैदान तक मौसम सुहाना होने लगा है। हालांकि अगले हफ्ते से एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है।

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मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार चार अक्तूबर को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। जबकि पांच से नौ अक्तूबर तक प्रदेश के कुछ जिलों में बिजली चमकने और गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है।
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मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी होने से पहाड़ से मैदान तक तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। शनिवार के तापमान की बात करें तो देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 33.0 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.4 डिग्री इजाफे के साथ 21.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों का भी रहा।

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