उत्तराखंड: प्रदेश से मानसून की विदाई, मौसम हुआ सुहाना, अगले हफ्ते फिर बारिश और बर्फबारी के आसार

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी होने से पहाड़ से मैदान तक तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। शनिवार के तापमान की बात करें तो देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 33.0 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.4 डिग्री इजाफे के साथ 21.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों का भी रहा।