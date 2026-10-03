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रुद्रप्रयाग: मदमहेश्वर ट्रैक पर हादसा, नदी में नहाते समय डूबा मथुरा का युवक; कड़ी मशक्कत से निकाला गया शव

Sat, 03 Oct 2026 10:51 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्रप्रयाग Published by: विकास कुमार Updated Sat, 03 Oct 2026 10:51 PM IST
सार

मृतक की पहचान अजय (पुत्र राधे श्याम, उम्र 26 वर्ष, निवासी भरतियाका, मथुरा, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया है।

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Accident on Madmaheshwar trek Youth from Mathura drowns while bathing in river
मदमहेश्वर पैदल ट्रैक पर नदी में डूबा युवक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। प्रसिद्ध मदमहेश्वर पैदल ट्रैक पर गौंडार-बनतोली के समीप नदी में नहा रहा एक यात्री अचानक डूब गया। इस हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डीडीआरएफ और आपदा मित्र की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला और रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।

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नदी में नहाते वक्त हुआ हादसा
जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र रुद्रप्रयाग को आज शाम 04:29 बजे घटना की सूचना मिली थी कि मदमहेश्वर पैदल ट्रैक पर गौंडार-बनतोली के पास एक यात्री नदी में स्नान करते समय गहरे पानी में चला गया और डूब गया।

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मथुरा का रहने वाला था मृतक
घटना की सूचना मिलते ही डीडीआरएफ और आपदा मित्रों की टीम तुरंत राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर रवाना हुई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को नदी से बाहर निकाला और बनतोली से अकतोली धार (रांसी) तक रेस्क्यू कर सुरक्षित पहुंचाया। दुर्भाग्यवश, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान अजय (पुत्र राधे श्याम, उम्र 26 वर्ष, निवासी भरतियाका, मथुरा, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया है।

 

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प्रशासन की अपील
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, रुद्रप्रयाग ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। प्रशासन की ओर से सभी पर्यटकों और यात्रियों से अपील की गई है कि ट्रैकिंग के दौरान सावधानी बरतें और नदी-नालों में नहाने से पूरी तरह बचें, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।

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