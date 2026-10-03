रुद्रप्रयाग: मदमहेश्वर ट्रैक पर हादसा, नदी में नहाते समय डूबा मथुरा का युवक; कड़ी मशक्कत से निकाला गया शव

मथुरा का रहने वाला था मृतक

घटना की सूचना मिलते ही डीडीआरएफ और आपदा मित्रों की टीम तुरंत राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर रवाना हुई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को नदी से बाहर निकाला और बनतोली से अकतोली धार (रांसी) तक रेस्क्यू कर सुरक्षित पहुंचाया। दुर्भाग्यवश, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान अजय (पुत्र राधे श्याम, उम्र 26 वर्ष, निवासी भरतियाका, मथुरा, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया है।