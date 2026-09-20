Dehradun News: सीएम से मिले मंत्री, विधायक

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इसके अलावा, जिला सहकारी बैंक नैनीताल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविंद्र सिंह रैंकुनी ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि विजन के तहत सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मुख्य आधार है। विज्ञापन

इसके अलावा, जिला सहकारी बैंक नैनीताल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविंद्र सिंह रैंकुनी ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि विजन के तहत सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मुख्य आधार है।

देहरादून। मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई जनप्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लोकसभा सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री खजान दास, विधायक रेणु बिष्ट और विधायक विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के विकास कार्यों, जनहित के मुद्दों तथा समसामयिक विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनअपेक्षाओं के अनुरूप समग्र विकास को प्राथमिकता दे रही है।