Dehradun News: पौधे रोपकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

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विकासनगर। वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर में बुधवार को विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो. डॉ. डीएस नेगी सहित शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने परिसर में फलदार पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण व जनभागीदारी का संदेश दिया।कार्यक्रम में प्रो. आरएस गंगवार, डॉ. रोहित वर्मा, डॉ. अनिल शाह और कार्यक्रम संयोजक डॉ. एएम पैन्यूली ने भी पौधरोपण किया। प्राचार्य ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका अहम है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यार्थियों से कम से कम एक पौधा लगाने और उसे वृक्ष बनने तक नियमित देखभाल व संरक्षण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉ. परवेज अहमद, डॉ. पूजा राठौर, डॉ. अविनाश भट्ट, डॉ. विजय बहुगुणा, डॉ. सरिता तिवारी सहित शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।