पौड़ी: विभागीय आवास में मिला कर्मचारी का शव, बदबू आने पर लोगों ने दी सूचना, 22 अगस्त से नहीं गए थे कार्यालय

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता गढ़वाल कार्यालय में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शव उनके विभागीय आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। कर्मचारी बीते 22 अगस्त से कार्यालय से अनुपस्थित चल रहे थे।

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बुधवार को आवास से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो कर्मचारी मृत अवस्था में मिला। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान जितेंद्र प्रसाद थपलियाल (41) पुत्र गोविंद राम, निवासी बसली, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है। वह लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता गढ़वाल कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे और विभागीय कॉलोनी स्थित आवास में अकेले रहते थे।सीओ सदर तपेश कुमार चंद बताया कि कर्मचारी के बीते 22 अगस्त से अनुपस्थित होने की जानकारी मिली है। बुधवार को कमरे से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे के अंदर जांच की, जहां कर्मचारी मृत अवस्था में मिला। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मिल पाएगी।