Dehradun News: राजकीय इंटर कॉलेज के दस छात्रों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति

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चकराता। राजकीय इंटर कॉलेज कांडोई भरम के 10 छात्र-छात्राओं का मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन और प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ है। इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में खुशी है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में आठ से चौदह वर्ष आयु वर्ग के सात विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इनमें अक्षिता, खुशी, विकेश परमार, कृतिमा, किंजल, आरती और अंशिका शामिल हैं। इन्हें प्रतिमाह 1500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में चार विद्यार्थियों का चयन हुआ है। कबड्डी में सांगली (14-17 वर्ष) और एथलेटिक्स में तनु, नीतू, सृष्टि (17-19 वर्ष) शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को खेल किट के लिए दस हजार रुपये और प्रतिमाह 2000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानाचार्य बृजानंद शर्मा ने व्यायाम शिक्षक वीरेंद्र सिंह चौधरी के मार्गदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद विद्यार्थियों ने यह उपलब्धि हासिल की है।

राजकीय इंटर कॉलेज के दस छात्रों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति