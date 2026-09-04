Dehradun News: 668 अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची जारी
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:54 AM IST
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देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय अर्हता के 668 अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की है। आयोग के सचिव एनएस डुंगरियाल के मुताबिक सूची विभाग की वेबसाइट में देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि राजस्व उपनिरीक्षक के पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद छह व सात अगस्त को शारीरिक माप जोख व दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी।
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