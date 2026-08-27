पौड़ी गढ़वाल: मुर्गी बाड़े में कैद हुआ गुलदार, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग का रेस्क्यू अभियान जारी

पौड़ी गढ़वाल के मासौं तल्ला गांव में गुरुवार रात एक गुलदार मुर्गी बाड़े में कैद हो गया। गांव में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुलदार के मुर्गी बाड़े में कैद होने की सूचना वन विभाग को दी गई।

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