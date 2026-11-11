Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Jenny son name anshu birth certificate issued in 2004 no Father name child name added in 2011 Uttarakhand

जेनी प्रकरण: 22 साल बाद भी जेनी के बेटे अंशु के जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम नहीं, 2011 में अपडेट रिकॉर्ड

Wed, 11 Nov 2026 10:03 AM IST
Renu Saklani संजय चौहान, संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संजय चौहान, संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 11 Nov 2026 10:03 AM IST
सार

जेनी प्रकरण में बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा दस्तावेज सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम के रिकॉर्ड में बच्चे का नाम तो सात साल बाद दर्ज किया गया, लेकिन पिता के नाम का कॉलम आज भी खाली है।

विज्ञापन
Jenny son name anshu birth certificate issued in 2004 no Father name child name added in 2011 Uttarakhand
जेनी - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

22 साल पूर्व जन्मे जेनी के बच्चे के पिता के नाम का दावा होने से उत्तराखंड की राजनीति इस समय गर्म है। साथ ही कई अनसुलझे सवाल सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। जिनका जवाब सब अपने-अपने तरीके से तलाश और समझ रहे हैं। जेनी के बच्चे अंशु का जन्म प्रमाण सामने आने के बाद इन सवालों की फेहरिस्त लंबी हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम से 2004 में जारी बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में आज तक उसके पिता का नाम नहीं है।

विज्ञापन


नगर निगम ने 22 जनवरी 2004 को छह महीने पूर्व जन्मे एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र संख्या बी-20040100669 जारी किया गया। इसमें बच्चे का जन्म स्थान महिला चिकित्सालय दून अस्पताल दिखाया गया और माता का स्थायी पता नारी निकेतन दर्ज किया गया। सूत्रों की मानें तो इसके बाद नौ अगस्त 2011 को इसी बच्चे का नाम मास्टर अंशु दर्ज कराने के लिए जेनी इन्दिरा की ओर से नगर निगम में शपथ पत्र दाखिल किया गया।
विज्ञापन

 

शपथपत्र जेनी इन्दिरा पत्नी राजकुमार तिवारी निवासी नारी निकेतन के नाम से दिया गया। इसी आधार पर बच्चे का नाम नौ अगस्त 2011 को अंशु दर्ज कर लिया गया लेकिन पंजीकरण के करीब सात साल बाद भी पिता का नाम का दर्ज नहीं किया गया है। आज भी यह कॉलम खाली है।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें...मंत्री रेखा आर्या प्रकरण: वायरल ऑडियो की होगी जांच, गिरधारी लाल साहू के वाइस सैंपल के लिए कोर्ट जाएगी एसआईटी

 

बिना पिता के नाम के भी बनाया जा सकता है जन्म प्रमाण पत्र

नगर निगम की ओर से करीब 22 साल पूर्व जारी जन्म प्रमाण पत्र में आज तक बच्चे के पिता का नाम दर्ज नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या पिता के नाम के बिना जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। इस बारे में नगर निगम के जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार के अनुसार बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाली माता यदि शपथ पत्र देती है और स्पष्ट रूप से कहती है कि सिर्फ माता के नाम से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए तो बनाया जा सकता है।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed